В Госдуме прокомментировали возможность признания физлиц СМИ-иноагентами

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Физическое лицо, имеющее СМИ или ресурс в интернете и получающее средства из-за рубежа, может быть признано СМИ-иноагентом, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Иностранное СМИ или физлицо, признанное СМИ-иноагентом в РФ, должно создать юрлицо, в обратном случае согласно предлагаемому законопроекту в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка", - добавил Левин.

В среду также стало известно, что согласно законопроекту, СМИ-иноагентом может быть признан не только иностранец, но и гражданин РФ.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов.

В частности, согласно инициативе, запрещается распространение на территории РФ материалов или сообщений СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом. Тогда же Левин прокомментировал, что что иностранным агентом по законопроекту может быть признано и физическое лицо, "что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США".

В среду Левин заявил, что этот законопроект планируется "принять в первом чтении в январе; в целом - в начале 2018 года".

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее сообщил, что указанный законопроект может быть применен в отношении блогеров, которые могут быть признаны иностранными агентами.

СМИ-иноагенты

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 4 декабря, был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него иностранных СМИ. Положения закона позволяют признавать иностранные СМИ иноагентом, если они получают финансирование из-за рубежа.

Российский Минюст в декабре обнародовал список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ (все американские): "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии". Позже всем этим СМИ закрыли вход в Госдуму и в Совет Федерации.

Представители российской власти неоднократно заявляли, что меры РФ в отношении данных американских СМИ являются зеркальным ответом на действия США. Ранее Конгресс США принял решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. До этого телеканал был признан в США иноагентом.