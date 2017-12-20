Главные новости
ЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиВ РоссииРосавиация сократила новогодние чартеры из-за недостатка самолетовВ РоссииГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствах
В России Борьба с иноагентами

В Госдуме прокомментировали возможность признания физлиц СМИ-иноагентами

Согласно законопроекту, СМИ-иноагентом может быть признан не только иностранец, но и гражданин РФ

В Госдуме прокомментировали возможность признания физлиц СМИ-иноагентами
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Физическое лицо, имеющее СМИ или ресурс в интернете и получающее средства из-за рубежа, может быть признано СМИ-иноагентом, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Иностранное СМИ или физлицо, признанное СМИ-иноагентом в РФ, должно создать юрлицо, в обратном случае согласно предлагаемому законопроекту в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка", - добавил Левин.

В среду также стало известно, что согласно законопроекту, СМИ-иноагентом может быть признан не только иностранец, но и гражданин РФ.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий деятельность СМИ-иноагентов.

В частности, согласно инициативе, запрещается распространение на территории РФ материалов или сообщений СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом. Тогда же Левин прокомментировал, что что иностранным агентом по законопроекту может быть признано и физическое лицо, "что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США".

В среду Левин заявил, что этот законопроект планируется "принять в первом чтении в январе; в целом - в начале 2018 года".

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее сообщил, что указанный законопроект может быть применен в отношении блогеров, которые могут быть признаны иностранными агентами.

СМИ-иноагенты

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 4 декабря, был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него иностранных СМИ. Положения закона позволяют признавать иностранные СМИ иноагентом, если они получают финансирование из-за рубежа.

Российский Минюст в декабре обнародовал список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ (все американские): "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии". Позже всем этим СМИ закрыли вход в Госдуму и в Совет Федерации.

Представители российской власти неоднократно заявляли, что меры РФ в отношении данных американских СМИ являются зеркальным ответом на действия США. Ранее Конгресс США принял решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. До этого телеканал был признан в США иноагентом.

Теги: иноагент, Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Росавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетовРосавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетов
Рабочая группа обнаружила, что количество заявленных рейсов не соответствует возможностям авиапаркаПодробнее
На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушениеНа шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение
Всего в забое находились 95 человек, начата их эвакуацияПодробнее
Крупные ритейлеры заявили об отсутствии массовых сбоев кассовых аппаратовКрупные ритейлеры заявили об отсутствии массовых сбоев кассовых аппаратов
В "Дикси", "Ленте", "Ашане", "М.Видео" и Metro технического сбоя не наблюдалосьПодробнее
Госдума приняла закон о наказании до 10 лет за телефонный терроризмГосдума приняла закон о наказании до 10 лет за телефонный терроризм
Сейчас максимальное наказание за ложное минирование составляет пять лет лишения свободыПодробнее
Генпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствахГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствах
Ведомство начало эту работу после упоминания данной темы на пресс-конференции Владимира ПутинаПодробнее
Вице-спикер Толстой допустил применение закона о СМИ-иноагентах к некоторым блогерамВице-спикер Толстой допустил применение закона о СМИ-иноагентах к некоторым блогерам
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий закон о СМИ-иноагентахПодробнее
Местные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в СтаврополеМестные власти подтвердили ликвидацию устроителя взрыва в доме в Ставрополе
Жильцы многоэтажки вернулись в свои квартирыПодробнее
Источник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человекаИсточник сообщил о ликвидации устроившего взрыв в доме в Ставрополе человека
Он отказался выйти и сдатьсяПодробнее
Неизвестный предмет взорвался в многоэтажке СтаврополяНеизвестный предмет взорвался в многоэтажке Ставрополя
Эвакуированы 65 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря5 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРитейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техникиВ РоссииРосавиация сократила новогодние чартеры из-за недостатка самолетовВ РоссииГенпрокуратура РФ начала проверку дел о "шпионских" устройствахСпортМПК продлил отстранение Паралимпийского комитета РоссииВ РоссииВице-спикер Толстой допустил применение закона о СМИ-иноагентах к блогерамВ миреСаакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко

МОК выпустил требования к форме российских участников Игр-2018

На форме участников ОИ-2018 из РФ допустима надпись "Олимпийский спортсмен из России" или аббревиатура ОАR Подробнее

Премьер-министр Франции отчитался о перелете из Токио в Париж за 350 тыс. евро

Сторонника Навального в Калининграде оштрафовали за организацию незаконного шествия

Минобороны опровергло сообщения об ударах авиации РФ в провинции Идлиб

Большинство горняков эвакуированы из забоя шахты в Кузбассе после обрушения

Европейский суд признал Uber транспортной компанией

Европейский суд признал Uber транспортной компаниейСама компания настаивала, что она является поставщиком информационных услуг Подробнее

Дед Мороз и Санта-Клаус встретились на эстонско-российской границе

Росавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетов

Росавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетовРабочая группа обнаружила, что количество заявленных рейсов не соответствует возможностям авиапарка Подробнее

На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение

На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушениеВсего в забое находились 95 человек, начата их эвакуация Подробнее

Дмитрий Гудков отозвал заявку на митинг в защиту избирательных прав в Москве

Патрушев назвал стратегию нацбезопасности США угрозой международной безопасности

В Коми завели дело из-за хищения нефти из трубопровода почти на 300 млн рублей

Прирученный кабан в Польше пропал на неделю и вернулся домой пьяным

Бизнес-омбудсмен Титов не стал рассматривать обращение АФК "Система"

Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru