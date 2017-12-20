Жириновского официально выдвинули кандидатом в президенты РФ от ЛДПР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом в президенты России на партийном съезде, который проходит в среду в Москве. Как передает корреспондент "Интерфакса", участники партийного форума проголосовали за выдвижение Жириновского от ЛДПР.

Для лидера либерал-демократов, как отмечают в аппарате партии, нынешняя избирательная кампания станет шестой по счету.

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

О намерении баллотироваться на очередной срок ранее в декабре объявил действующий президент Владимир Путин.

Также об этом намерении заявляли Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский и оппозиционный политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости).