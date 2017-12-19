В ОНФ подтвердили выдвижение Путина в президенты 26 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на новый срок состоится 26 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

"Инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом в президенты соберется на заседание 26 декабря", - сказал Анисимов.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели, скорее всего, 26 декабря.

Глава государства идет на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В поддержку выдвижения Путина кандидатом должна быть сформирована инициативная группы в количестве не менее 500 человек.