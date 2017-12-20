Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На шахте "Есаульская" в Кузбассе произошло обрушение в вентиляционном штреке, в забое заблокированы три шахтера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Произошло обрушение в вентиляционном штреке. Предварительно, из-за нарушения правил безопасной эксплуатации оборудования. Однако рассматривается и версия природных причин случившегося, но она маловероятна. Под завалами остаются трое шахтеров", - сказал источник.

Он сообщил, что заблокированные в шахте горняки живы, с ними установлена связь. Всего в забое находились 95 человек, проводится их эвакуация.

Как сообщалось, в июле этого года Ростехнадзор выявил нарушения в сфере промышленной безопасности на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области. Тогда проверка установила, что на шахте во время аварийной остановки вентилятора главного проветривания произошло загазирование демонтажной камеры, а рельсовая дорога в магистральном путевом штреке использовалась с неисправными направляющими и поддерживающими устройствами.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", шахта "Есаульская" является филиалом ОАО "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь", управляющей компанией которой является ООО "Распадская угольная компания", а головной - АО "ЕВРАЗ НТМК".