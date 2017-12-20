Большинство горняков эвакуированы из забоя шахты в Кузбассе после обрушения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Большинство горняков, находившихся в шахте "Есаульская", где произошло обрушение в вентиляционном штреке, эвакуированы, в забое остаются трое шахтеров, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте МЧС.

"Практически все горняки подняты на поверхность, в забое остаются три человека. Вентиляция работает, заблокированные шахтеры живы, с ними поддерживается связь", - сказал источник.

Всего на момент обрушения в забое находилось 95 шахтеров.

Он добавил, что работа шахты в связи с аварией не приостанавливалась. На месте происшествия работают два отделения горных спасателей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", шахта "Есаульская" является филиалом ОАО "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь", управляющей компанией которой является ООО "Распадская угольная компания", а головной - АО "ЕВРАЗ НТМК".