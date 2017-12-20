Сторонника Навального в Калининграде оштрафовали за организацию незаконного шествия

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Калининграде суд признал виновным заместителя руководителя регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Алексеева в нарушении общественного порядка, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Александр Добральский.

"Суд признал Алексеева виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшиая нарушение общественного порядка - ИФ). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 12 тысяч рублей", - сказал Добральский.

По его словам, полиция посчитала, что члены регионального штаба фактически организовали незаконный марш сторонников оппозиционера в день его пребывания в Калининграде 10 декабря. В результате участники акции повредили зеленые насаждения и создали заторы на дорогах.

"Сегодня в суде по такой же статье будет слушаться дело руководителя регионального штаба Егора Чернюка", - добавил адвокат.

В Калининграде 10 декабря прошел разрешенный митинг сторонников Навального, на котором выступал сам оппозиционер. Акция прошла в парке Южный, куда участники прошли от универсама "Московский", где митинг был не согласован мэрией. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний.