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Узнавшему гостайну жителю Брянской области заменили реальный приговор условным

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ заменил реальное лишение свободы на условное жителю Брянской области Виталию Рыжанову, в конце октября приговоренному к трем годам и трем месяцам колонии за незаконное получение составляющих гостайну сведений, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Брянского областного суда изменить: считать наказание, назначенное Рыжанову в виде трех лет и трех месяцев колонии, условным. В остальной части приговор оставить без изменений", - говорится в решении ВС РФ, оглашенном в среду.

Согласно решению, Рыжанов был освобожден в зале суда. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

Брянский облсуд 26 октября признал Рыжанова виновным в двух эпизодах незаконного получения сведений, которые составляющих государственную тайну (статья 283.1 УК РФ). Следствие и суд установили, что он получил информацию о распорядке патрулирования границы у одного из местных пограничников.

Защита Рыжанова настаивала на его невиновности и просила Верховный суд полностью оправдать его.

"Статья 283.1 - новая, появилась в Уголовном кодексе лишь в 2012 году, и, на наш взгляд, суд первой инстанции неправильно ее применил, к тому же назначил чрезмерно суровое наказание", - сказал ранее "Интерфаксу" адвокат фигуранта Ивана Павлов.

По словам защитника, "суд признал гостайной содержание телефонных разговоров Рыжанова со своим другом-пограничником, при этом в несекретном приговоре суд сам полностью приводит их содержание".

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