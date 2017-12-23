Российские военные моряки в последние годы открыли 11 островов в Мировом океане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные моряки во время различных экспедиций и походов за последние несколько лет открыли 11 островов в разных частях Мирового океана, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт", - рассказал он.

Первые за долгое время кругосветные путешествия русские военные моряки осуществили в 2014-2016 годах, напомнил Королев.