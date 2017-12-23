Зюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина сил

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты.

"Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании", - заявил Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

Он также отметил, что возглавляя высший совет народно-патриотических сил, он будет руководить "по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав".

"С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы".

Зюганов напомнил, что в пятницу пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз. По его словам, это "очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей".

В субботу съезд по итогам выступлений и дискуссии, как ожидается, утвердит кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.