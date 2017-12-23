Грудинин отметил отсутствие у кандидата от КПРФ конкурентов при честных выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - При условии проведения честной избирательной кампании у кандидата от КПРФ на выборах президента в 2018 году нет конкурентов, заявил директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

"Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у "Единой России" или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет", - сказал Грудинин журналистам в субботу перед началом предвыборного съезда КПРФ.

Он считает, что "есть одна идеология - социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно". "Вот эта идеология должны победить", - заявил Грудинин.

Он подчеркнул, что "мы сделаем все для того, чтобы выборы были честными".

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он вступать в КПРФ, Грудинин отметил, что он обсудит эту тему "с Геннадием Андреевичем Зюгановым".

"На самом деле это не главное - у тебя есть партбилет или нет партбилета. Главное, что ты разделяешь принципы этой партии. Принципы и идеологию партии полностью разделяю, - сказал он. - Поэтому неважно, что у меня будет в кармане, главное, что я буду действовать, как они говорят и созвучно с действиями КПРФ".

Грудинин также сообщил, что выдвижение его пленумом ЦК КПРФ для утверждения на съезде партии в качестве кандидата в президенты стало для него в некоторой степени неожиданностью. "Наверное, да, потому что в КПРФ очень много достойных кандидатов", - заявил он.

Директор совхоза имени Ленина поблагодарил КПРФ за это решение.

В субботу проходит XVII съезд КПРФ, на котором делегаты утвердят кандидатуру от партии для участия в президентских выборах в 2018 году.

Съезд предваряли заседания президиума ЦК КПРФ, а также встреча руководства партии с руководителями региональных отделений и пленум. В ходе заседания президиум рекомендовал выдвинуть в кандидаты в президенты РФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.