Главные новости
В РоссииПутин заявил о необходимости перемен в РоссииВ РоссииЛидер КПРФ предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизниВ РоссииСобчак сформулировала основные положения своей предвыборной программы
В России Президентская кампания-2018

Грудинин отметил отсутствие у кандидата от КПРФ конкурентов при честных выборах

Есть обновление от 13:38

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - При условии проведения честной избирательной кампании у кандидата от КПРФ на выборах президента в 2018 году нет конкурентов, заявил директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

"Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у "Единой России" или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет", - сказал Грудинин журналистам в субботу перед началом предвыборного съезда КПРФ.

Он считает, что "есть одна идеология - социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно". "Вот эта идеология должны победить", - заявил Грудинин.

В РоссииЗюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина силЗюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина силЧитать подробнее

Он подчеркнул, что "мы сделаем все для того, чтобы выборы были честными".

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он вступать в КПРФ, Грудинин отметил, что он обсудит эту тему "с Геннадием Андреевичем Зюгановым".

"На самом деле это не главное - у тебя есть партбилет или нет партбилета. Главное, что ты разделяешь принципы этой партии. Принципы и идеологию партии полностью разделяю, - сказал он. - Поэтому неважно, что у меня будет в кармане, главное, что я буду действовать, как они говорят и созвучно с действиями КПРФ".

Грудинин также сообщил, что выдвижение его пленумом ЦК КПРФ для утверждения на съезде партии в качестве кандидата в президенты стало для него в некоторой степени неожиданностью. "Наверное, да, потому что в КПРФ очень много достойных кандидатов", - заявил он.

Директор совхоза имени Ленина поблагодарил КПРФ за это решение.

В субботу проходит XVII съезд КПРФ, на котором делегаты утвердят кандидатуру от партии для участия в президентских выборах в 2018 году.

Съезд предваряли заседания президиума ЦК КПРФ, а также встреча руководства партии с руководителями региональных отделений и пленум. В ходе заседания президиум рекомендовал выдвинуть в кандидаты в президенты РФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Кто хочет стать президентом

8 фотографий
Действующий президент России Владимир ПутинТелеведущая Ксения СобчакОппозиционер Алексей НавальныйБизнесмен Сергей ПолонскийЖурналист Екатерина ГордонЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Действующий президент России Владимир Путин
Теги: КПРФ, Павел Грудинин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Источник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президентыИсточник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президенты
По данным собеседника "Интерфакса", против его выдвижения выступили только 11 делегатовПодробнее
Путин заявил о необходимости перемен в РоссииПутин заявил о необходимости перемен в России
Президент РФ 23 декабря выступил на съезде партии "Единая Россия"Подробнее
Кадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграмеКадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграме
Глава Чечни сообщил о создании новой социальной сети и заявил, что имя Рамзана Кадырова никому не удастся заблокироватьПодробнее
Собчак сформулировала основные положения своей предвыборной программыСобчак сформулировала основные положения своей предвыборной программы
По словам журналистки, предлагающей отказаться от военного призыва и разрешить митинги атеистов и ЛГБТ-активистов, она ответила на критику оппозиции Путиным по поводу отсутствия плана действийПодробнее
Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизниЗюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизни
Лидер КПРФ также призвал проводить в стране референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросамПодробнее
Зюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина силЗюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина сил
По словам лидера КПРФ, с политической точки зрения, партией восстанавливается форма правления советской системыПодробнее
Владимир Путин назвал стратегию НАТО наступательной и агрессивнойВладимир Путин назвал стратегию НАТО наступательной и агрессивной
Российский лидер также обвинил США в нарушении договора о РСМД и разработке запрещенных соглашением технологийПодробнее
Жириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФЖириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФ
Лидер ЛДПР теперь может начать формировать избирательный фонд и вести агитациюПодробнее
Зюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФЗюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ
Решение о кандидате будет принято тайным голосованием на съезде, который состоится в субботуПодробнее
Стена пятиэтажки обрушилась в Ивановской областиСтена пятиэтажки обрушилась в Ивановской области
Пострадавших нет, эвакуированы 80 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 18 декабря5 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области6 фото
22 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин заявил о необходимости перемен в РоссииВ РоссииЛидер КПРФ предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизниВ РоссииСобчак сформулировала основные положения своей предвыборной программыВ РоссииЗюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина силВ миреМеркель и Порошенко высказались за возвращение российских офицеров в СЦККВ РоссииКадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграме

При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человек

При пожаре в зоопарке Лондона пострадали девять человекКак сообщают СМИ, погибло одно животное, еще четыре пропали Подробнее

Источник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президенты

Источник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президентыПо данным собеседника "Интерфакса", против его выдвижения выступили только 11 делегатов Подробнее

Полиция Израиля задержала трех граждан Турции в Иерусалиме

"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина кандидатом на пост президента РФ

ФАС заинтересовалась повышением цен такси-агрегаторов в праздники

Ксения Собчак выдвинута кандидатом в президенты РФ от "Гражданской инициативы"

Медведев счел верными планы Путина опираться на широкие слои граждан вместо одной партии

Путин заявил о необходимости перемен в России

Путин заявил о необходимости перемен в РоссииПрезидент РФ 23 декабря выступил на съезде партии "Единая Россия" Подробнее

Кадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграме

Кадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграмеГлава Чечни сообщил о создании новой социальной сети и заявил, что имя Рамзана Кадырова никому не удастся заблокировать Подробнее

Пассажирка рейса Пекин - Лос-Анджелес скончалась во время полета

Находившийся за рулем подросток сбил в Свердловской области трех человек

В ЛНР заявили о стягивании Киевом вооружения к линии соприкосновения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru