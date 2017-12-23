Кадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи аккаунты в фейсбуке и инстаграме оказались недоступны, заявил, что ранее и сам подумывал об их закрытии.

"Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме.

Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что обратился в службу поддержки инстаграма, но ответа не получил.

Глава Чечни связал произошедшее с недавними санкциями США, который были на него наложены.

"Странно выглядит демарш инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - убежден он.

Кадыров напомнил, что с ним можно продолжать общаться в других соцсетях: ВКонтакте (Рамзан Кадыров), Твиттер (RKadyrov), Телеграм (@RKadyrov_95). А также сообщил о создании новой социальной сети.

"Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @ Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года", - написал он.