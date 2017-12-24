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Специалисты Россельхознадзора проверят турецких производителей томатов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора 24 декабря отправляются в Турцию, где планируют проверить производителей томатов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в ходе визита планируется проинспектировать несколько хозяйств. Их точное число будет определено по прибытии российских специалистов в Турцию.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что получил от турецкой стороны перечень производителей-экспортеров томатов, продукция которых соответствует российским требованиям. По существующему порядку, поставки с них могут быть возможны только после российских инспекций.

Пребывание российских специалистов в Турции рассчитано по 29 декабря.

РФ с 1 ноября этого года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия весом 19,4 тонны поступила в середине ноября.

Пока поставки разрешены трем предприятиям Турции. Но Россельхознадзор не раз заявлял, что готов провести инспекцию еще ряда производителей, заинтересованных в торговле с Россией.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале декабря не исключил, что квота на поставки турецких томатов может быть увеличена. Такая возможность рассматривается, но увеличение будет возможно только после использования имеющейся квоты, говорил он.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся.

До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка этой продукции.

Теги: Турция, Россельзознадзор
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