Главные новости
В РоссииАвтобус въехал в остановку в МосквеЭкономикаОснователя Hermitage Capital Браудера заочно приговорили в РФ к девяти годамВ миреНефть заканчивает год на многолетнем максимуме
В России Конфликт России с Турцией

Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.

Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной.

"Полученная информация находится на рассмотрении", - отметили в службе.

В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют три турецких предприятия.

РФ с 1 ноября 2017 года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия поступила в середине ноября. Пока квота полностью не выбрана.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся.

До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка этой продукции.

Теги: Россельхознадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента РоссииЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента России
Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным участником президентских выборовПодробнее
Россияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуреРоссияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуре
По данным опроса ФОМ, спортсменом года оказался биатлонист Антон ШипулинПодробнее
Автобус въехал в остановку в МосквеАвтобус въехал в остановку в Москве
Источник сообщил о двух погибших и одном пострадавшемПодробнее
Программа материнского капитала в России продлена на три годаПрограмма материнского капитала в России продлена на три года
Речь идет о праве граждан РФ на получение материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка.Подробнее
Специалисты РКК "Энергия" установили связь с ангольским спутникомСпециалисты РКК "Энергия" установили связь с ангольским спутником
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, получена телеметрия с запущенного с Байконура спутника Angosat-1Подробнее
РФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небеРФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небе
Ранее Россия намеревалась отменить ночевки на трех аэродромах для полетов с участием СШАПодробнее
ЦИК разрешила Путину начать предвыборную агитациюЦИК разрешила Путину начать предвыборную агитацию
Инициативная группа по выдвижению его кандидатуры на выборах зарегистрирована ЦентризбиркомомПодробнее
Взрывное устройство в петербургском "Перекрестке" состояло из тротиловой шашки и гаекВзрывное устройство в петербургском "Перекрестке" состояло из тротиловой шашки и гаек
По первым оценкам, мощность СВУ составляла около 150 гр в тротиловом эквивалентеПодробнее
Синоптики признали 2017 год рекордно теплым для РоссииСиноптики признали 2017 год рекордно теплым для России
В Гидрометцентре связали рекорд, который оказывается превзойден уже второй год подряд, с глобальным потеплениемПодробнее
"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов
Потерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАвтобус въехал в остановку в МосквеЭкономикаОснователя Hermitage Capital Браудера заочно приговорили в РФ к девяти годамВ миреНефть заканчивает год на многолетнем максимумеВ миреБританский парламент пригрозил санкциями Facebook и TwitterВ миреСША и Израиль заключили секретное соглашение по ИрануЭкономика"Аэрофлот" пообещал перевезти болельщиков сборной РФ на ее матчи на ЧМ за 5 рублей

Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько дней

Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько днейУлицы закрыты для праздничных гуляний на Новый год Подробнее

Молодежная сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира в США

АП получит положительное заключение о помиловании экс-сенатора Изместьева

Кадыров не намерен возвращаться в Facebook

Итоги 2017: У российских портов две проблемы - рубль и урожай

Абсолютный температурный рекорд зафиксирован в Москве

Путин подписал закон о содержании животных-вещдоков

Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа

Итоги 2017: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газаПо мнению аналитиков, у ЕС не так много альтернатив российскому газу, главным козырем которого остаются низкие цены Подробнее

Работа аэропорта Саратова парализована из-за сильного тумана

"Транснефть" сдвинула на пять лет завершение проекта "Юг"

Обвинявшегося по делу о событиях 2 мая в Одессе россиянина снова арестовали

Участницу нападения на водителя автобуса с детьми арестовали в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru