Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.

Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной.

"Полученная информация находится на рассмотрении", - отметили в службе.

В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют три турецких предприятия.

РФ с 1 ноября 2017 года разрешила ограниченные поставки томатов из Турции в объеме 50 тыс. тонн. Первая легальная партия поступила в середине ноября. Пока квота полностью не выбрана.

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после ухудшения отношений между двумя странами осенью 2015 года. Ограничения поэтапно снимались, но запрет на томаты сохранялся.

До запрета Турция поставляла в РФ ежегодно до 360 тыс. тонн томатов, они были основной статьей ее овощного экспорта в Россию. На долю турецких томатов приходилось 34% российского рынка этой продукции.