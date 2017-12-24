12 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Коми

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Больше десятка человек получили травмы в аварии пассажирского автобуса в Коми, сообщил "Интерфаксу" источник в службе транспортного надзора региона.

"Пострадали 12 человек, включая четыре ребенка. Погибших нет", - сказал источник.

Он сообщил, что автобус направлялся из Великого Устюга в Пермь. "Автобус туристический, возвращался с родины Деда Мороза - Великого Устюга в Пермь", - заявил собеседник агентства.

Причиной аварии стала скользкая дорога. "Водитель автобуса не удержал машину на скользком спуске и съехал в кювет", - сказал источник.

Ранее главное управление МЧС по республике Коми сообщило, что автобус опрокинулся в районе села Куратово в Сысольском районе в 03:40 по Москве.