Шестерых пострадавших в ДТП в Коми доставили в больницу Сыктывкара

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Шестеро пострадавших в результате ДТП в Сысольском районе Коми доставлены в больницу Сыктывкара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Всего пострадало 12 человек, шестеро были осмотрены на месте, еще шесть пострадавших были доставлены в центральную районную больницу. В настоящее время их - пятерых взрослых и одного ребенка - госпитализировали в центральную республиканскую больницу в Сыктывкаре", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, состояние пострадавших стабильное, они находятся в стационарах, реанимация не потребовалась. "Тяжелых больных нет", - отметили в Минздраве.

В ночь на 24 декабря на территории Сысольского района Коми на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту "Великий Устюг-Чебоксары", опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход проведения доследственной проверки по факту ДТП и тщательным образом установить все обстоятельства произошедшего.