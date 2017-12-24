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В России

В Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты

Такие же встречи были организованы в Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Красноярске

В Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты
Алексей Навальный на встрече в Серебряном бору с группой по выдвижению его в кандидаты на выборы президента
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Инициативные группы по выдвижению оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошли в воскресенье в ряде российских городов.

На данный момент известно о проведении таких собраний в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Красноярске.

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В Москве собрание инициативной группы прошло в Серебряном бору. На нем присутствовали два представителя Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

20 декабря член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил журналистам, что ЦИК получил уведомление о проведении собрания инициативной группы по выдвижению Навального кандидатом на президентские выборы, и сотрудники комиссии будут на нем присутствовать.

В Петербурге собрание инициативной группы прошло на Марсовом поле, на нем также присутствовали члены городской избирательной комиссии.

В Иркутске собрание группы по выдвижению Навального было проведено на одной из центральных площадей города - у памятника Александру III.

Аналогичные собрания состоялись в воскресенье в Новосибирске и Красноярске.

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В Новосибирске за процедурой выдвижения наблюдала председатель облизбиркома Ольга Благо. По ее словам, облизбирком проверит состоявшееся мероприятие на предмет соответствия избирательному законодательству.

Ранее Навальный объявил, что намерен 24 декабря провести собрания инициативных групп по поддержке его выдвижения в президенты в 20 городах страны.

Между тем, глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у Навального нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

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Теги: Алексей Навальный, Москва, Петербург, Новосибирск
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