Пассажира с плохим самочувствием из лайнера Korean Air доставили в больницу Хабаровска

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Одного из пассажиров самолета авиакомпании Korean Air, который направлялся из Вашингтона в Сеул и экстренно сел в Хабаровске, госпитализировали в местную больницу, сообщили "Интерфаксу" в Управлении на транспорте МВД России по дальневосточному федеральному округу.

"Человеку на борту стало плохо с сердцем. Его госпитализировали на "скорой" в одну из хабаровских больниц", - сказал представитель транспортной полиции по региону.

Как сообщалось, дальнемагистральный лайнер "Боинг-777" авиакомпании Korean Air, направлявшийся из Вашингтона в Сеул, внепланово приземлился в Хабаровске около 19:00 (12:00 по Москве) из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров. В аэропорту самолет встречали таможенные и пограничные службы, а также кардиореанимационная бригада.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.