Лайнер Korean Air приземлится в Хабаровске из-за проблем с сердцем у пассажира

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный лайнер "Боинг-777" авиакомпании Korean Air прервал полет из Вашингтона в Сеул, чтобы сесть в Хабаровске из-за сердечного приступа у одного из пассажиров, сообщил во воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Аэропорт Хабаровска готовится принять вынужденную посадку самолета "Боинг-777" авиакомпании Korean Air в течение 10-15 минут. По докладу командира, одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Оказываемая на борту помощь пассажирами с медицинским образованием результата не дала. На аэродром вызвана кардиореанимационная бригада", - рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что после снятия с рейса заболевшего пассажира самолет продолжит полет по маршруту Вашингтон-Сеул.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.