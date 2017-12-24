Две женщины погибли под колесами поезда в Подмосковье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Две пожилые женщины насмерть сбиты электричкой во время перехода путей в неположенном месте в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе платформы "Удельная" Казанского пути электропоездом "Москва-Голутвин" смертельно травмированы две женщины, одна из которых 1933 года рождения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, возраст второй погибшей устанавливается, однако по предварительным данным, она также пожилая. "Причиной происшествия, по предварительной информации, стал переход женщинами путей в неположенном месте", - отметил собеседник агентства.