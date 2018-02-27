Электричка сбила двух подростков в районе станции "Домодедово"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Электричка сбила двух подростков, переходивших пути в неположенном месте в районе станции "Домодедово" Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщает во вторник следственное управление СК на транспорте; один из пострадавших погиб.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 19:55, двое подростков 2000 года рождения, опаздывая на электропоезд, решили сократить путь и перейти железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся подвижным составом. В виду малого расстояния машинисту электропоезда сообщением "Москва - Ожерелье" не удалось предотвратить наезд", - сообщили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений один подросток скончался на месте происшествия, другой доставлен в в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.