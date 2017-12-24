Умер филолог Андрей Зализняк

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Советский и российский лингвист, академик РАН Андрей Зализняк умер на 83-м году жизни, сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

"Умер А. А. Зализняк", - написал он в своем фейсбуке.

Зализняк был известным исследователем русской морфологии, посвятившим множество работ типологии словоизменения в русском языке. Одним из основных его трудов на эту тему является "Грамматический словарь русского языка" известный также как "словарь Зализняка", в котором отражено современное словоизменение, то есть склонение существительных, прилагательных, местоимений, числительных и спряжение глаголов.

Изучал древние контакты славянских и иранских языков, написал краткий грамматический очерк санскрита. Кроме того, значителен вклад ученого в исследование новгородских берестяных грамот.

Зализняк - автор около 200 научных работ, в том числе ряда монографий. Автор научных открытий.

В 2007 году стал лауреатом Государственной премии России "за выдающийся вклад в развитие лингвистики", а также литературной премии Солженицына за фундаментальные достижения в изучении русского языка, дешифровку древнерусских текстов; за лингвистическое исследование первоисточника русской поэзии "Слова о полку Игореве" удостоен Демидовской премии. Награждён Большой золотой медалью Российской академии наук.

В 2011 году стал почетным гражданином Великого Новгорода.