Главные новости
В РоссииУмер филолог Андрей ЗализнякМоскваПолиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в МосквеВ РоссииВ Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты
В России

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

Уход из жизни Андрея Зализняка, 300 человек на акции в Лермонтовском сквере, инициативная группа по выдвижению Навального

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советский и российский лингвист, академик РАН, исследователь берестяных грамот и эксперт в изучении "Слова о полку Игореве" Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.

- Инициативные группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошли в нескольких российских городах. В Москве собрание инициативной группы прошло в Серебряном бору. На нем присутствовали два представителя Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

- В Лермонтовском сквере Москвы прошла несогласованная акция, которую организовал Илья Яшин. Полиция насчитала 300 участников, половина из которых - блогеры и журналисты, и напомнила, что организаторам предлагали другую площадку.

- Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны и пообещала продолжать свою ядерную программу, чтобы покончить с угрозой, исходящей от США.

- "Справедливая Россия" решила не выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержать кандидатуру Владимира Путина,

- Гражданка США скончалась на борту "Боинга-777", следовавшего из Вашингтона в Сеул. Он совершил вынужденную посадку в Хабаровске, через несколько часов вылетел в Сеул. Тело скончавшейся пассажирки находится на борту самолета.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Умер филолог Андрей ЗализнякУмер филолог Андрей Зализняк
Андрей Зализняк был одним из самых известных лингвистов и исследователей древнерусских текстовПодробнее
В Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президентыВ Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты
Такие же встречи были организованы в Петербурге, Иркутске, Новосибирске и КрасноярскеПодробнее
Источник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президентыИсточник сообщил об утверждении съездом КПРФ Грудинина кандидатом в президенты
По данным собеседника "Интерфакса", против его выдвижения выступили только 11 делегатовПодробнее
Путин заявил о необходимости перемен в РоссииПутин заявил о необходимости перемен в России
Президент РФ 23 декабря выступил на съезде партии "Единая Россия"Подробнее
Кадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграмеКадыров не стал расстраиваться из-за блокировки страниц в фейсбуке и инстаграме
Глава Чечни сообщил о создании новой социальной сети и заявил, что имя Рамзана Кадырова никому не удастся заблокироватьПодробнее
Собчак сформулировала основные положения своей предвыборной программыСобчак сформулировала основные положения своей предвыборной программы
По словам журналистки, предлагающей отказаться от военного призыва и разрешить митинги атеистов и ЛГБТ-активистов, она ответила на критику оппозиции Путиным по поводу отсутствия плана действийПодробнее
Зюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизниЗюганов предложил ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизни
Лидер КПРФ также призвал проводить в стране референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросамПодробнее
Зюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина силЗюганов возглавит предвыборный штаб выдвигающих Грудинина сил
По словам лидера КПРФ, с политической точки зрения, партией восстанавливается форма правления советской системыПодробнее
Владимир Путин назвал стратегию НАТО наступательной и агрессивнойВладимир Путин назвал стратегию НАТО наступательной и агрессивной
Российский лидер также обвинил США в нарушении договора о РСМД и разработке запрещенных соглашением технологийПодробнее
Жириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФЖириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФ
Лидер ЛДПР теперь может начать формировать избирательный фонд и вести агитациюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 18 декабря5 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области6 фото
22 декабря
Обрушение жилого дома в Ивановской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУмер филолог Андрей ЗализнякМоскваПолиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в МосквеВ РоссииВ Москве прошло собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президентыКультураМединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгамиВ миреКНДР назвала новые санкции ООН актом войныВ миреЗаместитель директора ФБР уйдет в отставку в следующем году

СМИ узнали про расследование ФБР о связях России с банком на Кипре

В главном католическом соборе Москвы началась рождественская месса

В МВД Украины сообщили о введении биометрического контроля на границе с Россией с 27 декабря

В МВД Украины сообщили о введении биометрического контроля на границе с Россией с 27 декабряНеобходимой аппаратурой сначала оборудуют "места вероятного нелегального пересечения границы" Подробнее

Глава Минфина пообещал рост экономики РФ до 2% по итогам года

ЦИК напомнил о разнице между приемом документов и регистрацией кандидатов

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Ленобласти

ЦИК принял документы от Навального и Полонского

Дед Мороз впервые приехал в Чечню и назначил Кадырова своим помощником

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

Уход из жизни Андрея Зализняка, 300 человек на акции в Лермонтовском сквере, инициативная группа по выдвижению Навального Подробнее

"Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента

Мединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгами

Мединский не увидел последствий для создателей "Нуреева" из-за маек с лозунгамиПосле финала постановки создатели балета вышли на сцену Большого театра в майках "Свободу режиссеру", поддержав таким образом Кирилла Серебренникова Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru