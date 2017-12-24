Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советский и российский лингвист, академик РАН, исследователь берестяных грамот и эксперт в изучении "Слова о полку Игореве" Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.

- Инициативные группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошли в нескольких российских городах. В Москве собрание инициативной группы прошло в Серебряном бору. На нем присутствовали два представителя Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

- В Лермонтовском сквере Москвы прошла несогласованная акция, которую организовал Илья Яшин. Полиция насчитала 300 участников, половина из которых - блогеры и журналисты, и напомнила, что организаторам предлагали другую площадку.

- Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны и пообещала продолжать свою ядерную программу, чтобы покончить с угрозой, исходящей от США.

- "Справедливая Россия" решила не выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержать кандидатуру Владимира Путина,

- Гражданка США скончалась на борту "Боинга-777", следовавшего из Вашингтона в Сеул. Он совершил вынужденную посадку в Хабаровске, через несколько часов вылетел в Сеул. Тело скончавшейся пассажирки находится на борту самолета.