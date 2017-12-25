Наряженную новогоднюю ель на площади саратовского поселка сдуло ветром

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Четырехметровая новогодняя ель упала на площади поселка Лысые Горы Саратовской области из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства по делам территориальных образований региона.
Инцидент произошел в понедельник во время предновогодних торжеств в поселке.
"По предварительной информации, ель была хорошо закреплена и украшена игрушками и гирляндами, но не устояла перед сильным ветром. К счастью, никто из находившихся в это время на площади не пострадал", - отметил представитель министерства.
Огромную новогоднюю елку сдуло ветром #елка #новыйгод #сдуловетром #ёлка #праздник #Саратов #новостиСаратова https://t.co/qixslcggXj pic.twitter.com/I369TyeIxo— Sarinform (@sarinform) 25 декабря 2017 г.
По его словам, ель уже поставили на прежнее место и дополнительно укрепили, чтобы не допустить повторных падений.