Наряженную новогоднюю ель на площади саратовского поселка сдуло ветром

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Четырехметровая новогодняя ель упала на площади поселка Лысые Горы Саратовской области из-за сильного порыва ветра. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства по делам территориальных образований региона.

Инцидент произошел в понедельник во время предновогодних торжеств в поселке.

"По предварительной информации, ель была хорошо закреплена и украшена игрушками и гирляндами, но не устояла перед сильным ветром. К счастью, никто из находившихся в это время на площади не пострадал", - отметил представитель министерства.

По его словам, ель уже поставили на прежнее место и дополнительно укрепили, чтобы не допустить повторных падений.