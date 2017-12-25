Навальный обжалует в КС отказ ЦИК в регистрации инициативной группы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.

"Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы", - заявил Навальный в понедельник журналистам.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

"Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое", - сказал оппозиционер.

"Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации", - сказал Навальный.