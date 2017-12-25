ЦИК отказал Навальному в регистрации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома в понедельник. За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них - Николай Левичев - отказался принять участие в голосовании.

Свою позицию он объяснил тем, что вместе с Навальным в свое время участвовал в выборах мэра Москвы и уже тогда смог убедиться, что "нормы права в отношении Навального носят эксклюзивный характер".

Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей".

"Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", - сказал Навальный.

Оппозиционер заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома в Конституционном суде.

"Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации", - сказал он.

Накануне ходатайство Навального о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения в качестве кандидата на должность президента РФ и приложенные к нему документы, поступили в ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у Навального нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости.