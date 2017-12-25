Минобороны заявило о завершении строительства военных объектов в Арктике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России фактически завершило строительство объектов в Арктике, заявил в понедельник глава ведомства Сергей Шойгу.

"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные в следующем году планируют усилить противовоздушную оборону (ПВО) Арктики новыми зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой дальности.

"В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой двух воинских формирований ПВО - зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, - зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений - ПЗРК "Верба", - сообщил в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" начальник войсковой ПВО Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

В июле гендиректор АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов сообщил, что в 2018 году начнутся серийные поставки военным автономного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанного специально для Арктики.

По словам Ф.Зиятдирова, в арктическом "Торе" созданы "комфортные условия для боевых расчетов, экипажей". "Мы его размещаем на двухзвенном гусеничном тягаче. Первое звено оснащено модулем жизнедеятельности. (...) Там есть мини-кухня, там есть возможность отдохнуть", - отметил он.

"Тор-М2" - всепогодный ЗРК малой дальности, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года.