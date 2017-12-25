Первое в России гражданское судно по 3D-модели создадут в Крыму

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Научно-исследовательское судно "Пионер-М", создаваемое в Севастопольском государственном университете (СевГУ), станет первым в России, спроектированным с использованием 3D-модели. Об этом сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

"То, что мы делаем, происходит впервые в стране. Мы передадим заводу-изготовителю не чертежи, а 3D-модель. До сих пор такие технологии использовались только в военном кораблестроении. Кроме того, мы одними из первых пытаемся применить инновационную методологию проектирования, по которой рассчитываем весь жизненный цикл судна на 125 лет - от закладки до утилизации", - приводятся в пресс-релизе слова проректора по научной и инновационной деятельности СевГУ Максима Евстигнеева.

Проектирование "Пионера-М" велось параллельно студенческим проектным офисом, в котором работали студенты 9 вузов России, и севастопольским конструкторским бюро "Коралл".

Сейчас идет выбор основных технических решений, определяются основные характеристики судна - длина, осадка, тип двигательной установки, архитектурно-конструктивный тип судна, компоновка элементов.

Судно, как ожидается, заложат на заводе весной 2018 года. "Пионер-М", а со стапелей оно сойдет в конце 2019 года.