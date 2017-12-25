Путин предложил подумать об утилизационном сборе для крупной бытовой техники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Проблему утилизации крупных бытовых отходов можно решить за счет введения утилизационного сбора по аналогии с автопромом, но это только идея, которую надо обсуждать, интересы бизнеса пострадать не должны, заявил президент Владимир Путин.

На встрече главы государства с руководством палат Федерального собрания выступил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который обратил внимание на проблему скопления крупных бытовых отходов - телевизоров, холодильников, диванов - во дворах. Он сказал, что депутаты хотят проработать тематику ответственности для тех, кто выбрасывает крупногабаритные предметы, в том числе расширив возможности применения действующей статьи УК РФ.

"Что касается крупных отходов - телевизоров, холодильников, другая крупная техника. Надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить, немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителей, но, тем не менее, у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления", - сказал Путин.

"Надо подумать, не спеша только и безо всякой суеты. Но очень важное направление, с этим полностью согласен и всячески готов поддерживать"