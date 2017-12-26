Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с июня 2015 года

- Инициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президенты

- Умер Владимир Шаинский

- Аналитики Morgan Stanley заявили о вероятности обнуления курса биткойна, если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства

- ЦИК и Кремль прокомментировали вчерашний отказ Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Элла Памфилова заявила, что закон может быть несправедлив, но дело ЦИКа - "действовать жестко и четко по тому законодательству, которое есть", а Песков призвал проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов.

- Суд Башкирии утвердил мировое соглашение между Роснефтью и "Системой"

- Квинси Промес признан футболистом года в России

- Водитель автобуса, съехавшего вчера в подземный переход, госпитализирован. У него обнаружили гипертонический криз, черепно-мозговую травму и переломы ребер. Между тем после ДТП на Славянском бульваре в Москве за ночь проверили более 8000 автобусов. К вечеру стало известно, что семьи погибших в ДТП получат по миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.