Москва

Семьи погибших в ДТП на Славянском бульваре в Москве получат по миллиону рублей

Есть обновление от 20:30

Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тыс. рублей

Семьи погибших в ДТП на Славянском бульваре в Москве получат по миллиону рублей
Цветы на месте трагедии у станции метро "Славянский бульвар"
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение городского правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП около станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря.

Документ опубликован на портале московской мэрии во вторник.

По распоряжению семьи погибших получат единовременно материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, власти Москвы выплатят по 100 тыс. рублей пострадавшим в результате ДТП, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно, без госпитализации.

По распоряжению родственники погибших получат возмещение в размере не более 110 тыс. рублей на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы.

Мэрия Москвы возьмет на себя также расходы на похороны на столичных кладбищах, подведомственных ГБУ "Ритуал", из расчета 110 тыс. рублей на каждого погибшего.

ДТП на Славянском бульваре

Днем 25 декабря в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. При этом сообщалось, что, по разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства. Водитель автобуса утверждает, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали. Версия теракта не рассматривается.

Следователи возбудили уголовное дело​ по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения.

Сообщалось, что водитель автобуса задержан. В компании-перевозчике "Мострансавто" заявили, что он имеет большой водительский стаж и перед рейсом прошел обязательный медосмотр.

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

7 фотографий
Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Кожуховскую линию московского метро запустят в два этапаКожуховскую линию московского метро запустят в два этапа
Сначала будет запущен участок от Некрасовки до КосиноПодробнее
Госпитализирован водитель съехавшего в подземный переход автобусаГоспитализирован водитель съехавшего в подземный переход автобуса
Следственные действия с ним начнутся после получения разрешения у врачейПодробнее
В МЧС поступило более 100 звонков в связи с ДТП на Славянском бульвареВ МЧС поступило более 100 звонков в связи с ДТП на Славянском бульваре
Это были запросы о людях, которые находились или могли находиться на месте происшествия, а также звонки от сочувствующихПодробнее
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимыПрошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала зимы
Температура воздуха опускалась до минус 7,4 градусаПодробнее
Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения Общероссийской новогодней елкиРяд улиц в центре Москвы перекроют из-за проведения Общероссийской новогодней елки
Допуск в Кремль и на Красную площадь будет ограниченПодробнее
Водитель заявил об отказе тормозов у съехавшего в подземный переход в Москве автобусаВодитель заявил об отказе тормозов у съехавшего в подземный переход в Москве автобуса
По его словам, транспортное средство самопроизвольно тронулось с места, но остановить он его не смогПодробнее
Основной причиной смертельного ДТП в Москве назвали неисправность автобусаОсновной причиной смертельного ДТП в Москве назвали неисправность автобуса
По словам источника, версия теракта не рассматриваетсяПодробнее
Автобус въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в МосквеАвтобус въехал в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве
Погибли четыре человека, еще 15 пострадалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото
25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаMorgan Stanley заявил о вероятности обнуления курса биткойнаКультураУмер Владимир ШаинскийВ РоссииИнициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президентыЭкономикаСуд Башкирии утвердил мировое соглашение между Роснефтью и "Системой"В РоссииПесков посоветовал проверить законность призывов Навального к бойкоту выборовМоскваГоспитализирован водитель съехавшего в подземный переход автобуса

США отказались от предложения РФ совместно вести разведку в Сирии

Посольство РФ в США пообещало помощь родственникам Владимира Шаинского

На Транссибирской магистрали в Забайкалье восстановлено движение

Житель Петербурга попытался сбыть в Адыгее несколько килограммов экстази

Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею

Чемпионат проходит в США Подробнее

Таджикистан поставил цели на время председательства в СНГ

Мелания Трамп разрешила спилить 200-летнюю магнолию на лужайке Белого дома

США внесли в санкционный список еще двух представителей властей КНДР

Вексельберга не заинтересовали евробонды Минфина

ВС РФ обновил правила применения закона об ОСАГО. Обзор

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Умер Шаинский, Путин выдвинут в президенты, курс биткойна может обнулиться Подробнее

Поток туристов в Великобританию в 2017 году оказался рекордным

Путин встретился с президентом Молдавии

Террористы сбили над провинцией Хама самолет ВВС Сирии

В Средиземном море спасли более 250 нелегалов

Итоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировал

Итоги 2017: Как ЦБ стал санатором и санаторов отсанировалУходящий год ознаменовался поочередным "удочерением" Центробанком сразу трех частных банковских групп Подробнее

Криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко не найдено

Серебренникова не пустили на премьеру "Нуреева" по решению следователя

Фотохроника 26 декабря

Фотохроника 26 декабря6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru