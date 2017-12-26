Семьи погибших в ДТП на Славянском бульваре в Москве получат по миллиону рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение городского правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП около станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря.

Документ опубликован на портале московской мэрии во вторник.

По распоряжению семьи погибших получат единовременно материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, власти Москвы выплатят по 100 тыс. рублей пострадавшим в результате ДТП, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно, без госпитализации.

По распоряжению родственники погибших получат возмещение в размере не более 110 тыс. рублей на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы.

Мэрия Москвы возьмет на себя также расходы на похороны на столичных кладбищах, подведомственных ГБУ "Ритуал", из расчета 110 тыс. рублей на каждого погибшего.

ДТП на Славянском бульваре

Днем 25 декабря в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. При этом сообщалось, что, по разным данным, пострадали от 13 до 15 человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным источников агентства, в качестве основной версии ДТП рассматривается неисправность транспортного средства. Водитель автобуса утверждает, что автобус начал самостоятельное движение, а тормоза при этом не сработали. Версия теракта не рассматривается.

Следователи возбудили уголовное дело​ по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения.

Сообщалось, что водитель автобуса задержан. В компании-перевозчике "Мострансавто" заявили, что он имеет большой водительский стаж и перед рейсом прошел обязательный медосмотр.