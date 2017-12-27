Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии, в ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) в среду.

"Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

"Международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" воздержались от комментариев. Комментарием полиции и ГИБДД "Интерфакс" не располагает.