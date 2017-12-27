Экс-сотрудника СКР Крамаренко обвинили в получении особо крупной взятки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему начальнику следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь столичного Лефортовского суда Екатерина Краснова.

В суд поступило ходатайство органов следствия о заключении Крамаренко под стражу, добавила Краснова.

Позже стало известно, что Лефортовский суд отправил Крамаренко под арест до 15 февраля 2018 года.

Бывший начальник следственного управления СКР по ЦАО Москвы был задержан в среду по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

В июле прошлого года по делу о взятке от Захара Калашова (Шакро Молодого) были задержаны и впоследствии арестованы начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров.