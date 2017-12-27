Роскосмос назвал причиной аварии при запуске с Восточного несовершенство алгоритмов ПО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат" спровоцировало аварию во время запуска с космодрома "Восточный", сообщает "Роскосмос".

"Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена", - говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в "Интерфакс".

При этом комиссия по оценке деятельности должностных лиц, ответственных за подготовку к запуску, отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный.

28 ноября с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.