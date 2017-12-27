Рогозин объяснил аварийные космические пуски системными ошибками в "Роскосмосе"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аварийный космические пуски являются следствием системных ошибок в управлении "Роскосмоса", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "России-24".

"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, а один аварийный", - отметил вице-премьер.

Он подверг критике руководство госкорпорации "Роскосмос" за то, что оно не уделяет в должной мере внимания омоложению кадров. По его данным, в "Росатоме" и оборонно-промышленном комплексе в среднем число работников моложе 35 лет составляет 30%. "В "Роскосмосе" этот показатель составляет где-то 18,5%", - сообщил он. "Омоложение кадров идет очень сложно", - констатировал Рогозин.

"Есть системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации", - признал вице-премьер.

Он напомнил, что причины аварии при пуске с Восточного изучали комиссии "Роскосмоса" и "альтернативная (комиссия), которая была создана по моему поручению".

28 ноября с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.

В ночь на среду был выведен на орбиту первый ангольский спутник "Ангосат", с которым позже была потеряна связь.