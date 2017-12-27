Из-за взрыва в супермаркете Петербурга пострадали люди

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В супермаркете "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник на месте происшествия.

"Эпицентр взрыва, предположительно, располагался в районе камер хранения супермаркета. Конструкции здания устояли, однако пострадали как минимум девять человек", - сказал источник. Он сообщил, что на место инцидента вызваны взрывотехники.

При этом в пресс-службе управления МЧС "Интерфаксу" сообщили, что четыре человека обратились за медицинской помощью после хлопка в супермаркете.

"Информация о происшествии по адресу Кондратьевский проспект, 44 поступила в 18:55. Специалисты прибыли на место в 19:00. Возгорания нет, все посетители эвакуированы. На месте работают взрывотехники", - уточнил собеседник агентства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что число пострадавших достигло восьми человек.