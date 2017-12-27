Дело по факту взрыва в супермаркете в Петербурге возбуждено по статье "покушение на убийство"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербурге возбудило уголовное дело по факту взрыва в супермаркете на севере города, сообщили "Интерфаксу" в главке.

"По факту взрыва неустановленного предмета главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - сказали в главке.

По данным СК, при взрыве пострадали четыре человека.

Сила взрыва в камере хранения супермаркета в Петербурге, по предварительным данным, эквивалентна 200 граммам тротила, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В СКР отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место происшествия в Петербург опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.