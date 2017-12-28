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В Москве простятся с академиком Зализняком

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прощание со знаменитым филологом, академиком Российской академии наук Андреем Зализняком, скончавшимся в минувшее воскресенье, состоится в четверг в здании РАН на Воробьевых горах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии.

"Прощание состоится в здании на Ленинском проспекте, 32а, 28 декабря в 12:00", - отметили в пресс-службе.

Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. Окончил Филологический факультет МГУ в 1958 году. Как отмечается в биографических материалах на сайте РАН, Зализняк - специалист в области общего, сравнительно-исторического и русского языкознания, исследователь проблем русской и славянской морфологии, лексикологии, акцентологии и диалектологии.

В РоссииУмер филолог Андрей ЗализнякУмер филолог Андрей ЗализнякЧитать подробнее

Изучал древние контакты славянских и иранских языков, написал краткий грамматический очерк санскрита, внес значительный вклад в изучение "Слова о полку Игореве".

В работах 1960-х годов, обобщенных в диссертации и монографии о русском именном словоизменении, Зализняк детально рассмотрел вопросы морфологической теории и морфологии русского языка, развил и усовершенствовал идеи Московской лингвистической школы, ввел новый способ грамматического описания - грамматический словарь.

С 1970-х гг. занимался преимущественно вопросами истории русского и других славянских языков.

Заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалу берестяных грамот. В течение многих лет исследовал язык берестяных грамот, находимых при археологических раскопках.

Теги: Андрей Зализняк, РАН
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