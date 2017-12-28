На выборах-2018 смогут проголосовать 1,9 млн живущих за рубежом россиян

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На выборах президента России в 2018 году смогут проголосовать почти 2 миллиона российских граждан, живущих за рубежом, сообщил член ЦИК России Василий Лихачев в четверг на заседании комиссии.

"ЦИК активно занимается решением проблем, связанных с организацией голосования за пределами РФ. Активно взаимодействуем с заинтересованными российскими министерствами и ведомствами. Количество лиц, состоящих на консульском учете в российских загранучреждениях, составляет 1 млн 878 тысяч 654 человека", - сказал Лихачев.

Он отметил, что для организации голосования российских избирателей на президентских выборах за рубежом планируется образовать более 360 участков. "Тот массив электората, с которым мы будем работать, охватывает более 145 зарубежных государств", - уточнил Лихачев.

Для оказания методической помощи зарубежным участковым избирательным комиссиям в организации выборов президента РФ за пределами страны сделаны рекомендации.

"Там учтены вопросы формирование участков и комиссий, проведение информирования избирателей о выборах и другие. Документ обсуждали с МИДом", - пояснил Лихачев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.