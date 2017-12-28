Грудинин подал документы в ЦИК для выдвижения на президентские выборы от КПРФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в четверг подал документы в Центризбирком РФ для выдвижения кандидатом на пост главы государства от КПРФ.

23 декабря по итогам тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты РФ в 2018 году.

"Против выдвижения Грудинина выступили 11 делегатов съезда, за - 303", - сообщит тогда "Интерфаксу" источник в партии.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих Грудинина в президенты.

Основой своей предвыборной программы Грудинин считает борьбу с бедностью.

"Главная задача - это борьба с бедностью, задача, чтобы все люди Российской Федерации жили достойно, чтобы они не считали копейки от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты", - сказал Грудинин в минувшую субботу на съезде КПРФ журналистам.

Общаясь с журналистами, Грудинин рассказал, как в своё время перешел в оппозицию. "В 2002 году я был доверенным лицом Владимира Путина, а в 2012 я был доверенным лицом Геннадия Зюганова. Я политически активный человек. Постепенно понимание того, что мы идем не туда, привело меня в оппозицию", - рассказал он.