Российские авиакомпании увеличили перевозки в ноябре до 7,6 млн человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании увеличили перевозки в ноябре 2017 года на 15,2% относительно аналогичного периода 2016 г., до 7,6 млн человек, сообщила Росавиация.

Оперативные данные ведомства от 8 декабря указывали на рост в 17,5%, до 7,7 млн пассажиров.

Внутренние перевозки в прошлом месяце увеличились на 14%, до 4,7 млн пассажиров. Международные перевозки выросли на 17,3%, до 2,9 млн человек. При этом пассажиропоток между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ подскочил на 22,1%, до 2,3 млн человек. Перевозки между РФ и странами СНГ в прошлом месяце выросли на 1%, до 558,4 тыс. человек.

Пассажирооборот компаний за отчетный период вырос на 16,1%, до 19 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 80,3%, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,9 процентного пункта. Процент коммерческой загрузки увеличился на 3,7 п.п., до 69,8%.

За январь-ноябрь все российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 19%, до 97,4 млн человек. Пассажирооборот за этот период вырос на 20,7%, до 240 млрд пассажиро-километров.