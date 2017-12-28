Специалисты РКК "Энергия" установили связь с ангольским спутником

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первый ангольский спутник Angosat-1 вышел на связь, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты РКК "Энергия" установили связь со спутником, с него получена телеметрия", - сказал источник.

Связь с первым ангольским спутником Angosat-1, запущенным с Байконура вечером 26 декабря, была потеряна сразу после выведения на целевую орбиту

Как сообщал "Интерфаксу" источник, после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но "впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала".

Причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине, ответственной за подачу питания.

Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" и должен эксплуатироваться компанией "Ангосат". Это первый спутник связи Анголы.

Спутник должен обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.