На Сахалине после циклона обесточенными остались пять сел

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пять сел остаются обесточенными и еще в пяти населенных пунктах частично нарушено энергоснабжение после циклона на западном побережье Сахалина, сообщает в пятницу пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"По состоянию на утро пятницы в Углегорском районе остаются обесточенными села Ольшанка, Орлово, Надеждино, Бошняково, в Томаринском районе - село Айнское. Частично нарушено энергоснабжение в городе Углегорске, в селах Ударное, Краснополье, Лесогорское, Никольское Углегорского района", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью энергетики восстановили электроснабжение еще пяти населённых пунктов Углегорского и Томаринского района.

"Энергетики прикладывают все силы, чтобы до конца недели восстановить штатную схему электроснабжения всех населённых пунктов. Принятые меры со стороны областных властей и регионального МЧС должны позволить обеспечить выполнение этой задачи", - отмечает пресс-служба.

Пресс-служба напоминает, что в четверг в Углегорский район прибыли аварийно-восстановительные бригады компании из города Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского и Анивского районов, а также силы подрядных организаций. Колонну в дороге сопровождала снегоочистительная техника и машины полиции. Пробиваться пришлось через снежные заносы в условиях метели.

В настоящее время в ликвидации последствий циклона задействовано 32 аварийно-восстановительные бригады (148 человек) и 63 единиц техники.

Как сообщалось, Сахалин в понедельник оказался под влиянием мощного циклона, который принес на всю территорию острова ураганные ветры и сильные метели. В ночь на вторник без энергоснабжения остались более 20 тыс. человек в 7 районах Сахалина. Наиболее сильно пострадали районы на западном побережье острова, где метель бушевала почти четверо суток, в Углегорском районе ураганный ветер доходил до 50 м\с. Режим ЧС был введен в Углегорском, Томаринском и Холмском районах, где ураганным ветром повредило кровли жилых домов и социально-значимых объектов.