Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в пятницу в 25 км к западу-северо-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 06:17 мск, имел координаты 51.76 градуса северной широты и 94.10 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.