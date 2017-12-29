Программа материнского капитала в России продлена на три года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, касающийся продления до 31 декабря 2021 года действия норм поддержки семей с детьми, которые действовали до 31 декабря 2018 года.

Соответствующий документ с подписью главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Речь идет о праве граждан РФ на получение материнского капитала (на 2017 год - в размере 453 тыс. рублей) при рождении второго и третьего ребенка.

В настоящее время право на распоряжение материнским капиталом может быть реализовано не ранее чем через 3 года со дня рождения ребенка. Из этого правила предусмотрены исключения: до достижения ребенком 3 лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Законом устанавливается еще одно исключение: граждане смогут направлять материнский капитал на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.