Зарегистрировано первое обращение за пособиями по рождению первого и второго ребенка

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первая российская семья обратилась за "президентскими" пособиями по рождению первого и второго ребенка, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Первая семья, которая обратилась за этим пособием - это семья из Вологды: у них родились двойняшки", - заявила Голодец в пятницу на совещании по вопросу реализации указа президента России об объявлении десятилетия детства.

Вице-премьер добавила, что семья получила право сразу на две выплаты, введенные с января этого года - по рождению первого и второго ребенка.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России в рамках демографических мер вводится комплекс решений для поддержки семей с детьми. В частности, это касалось введения ежемесячных выплат нуждающимся семьям по рождению первого ребенка и возможности получения ежемесячных выплат из материнского капитала за рождение второго ребенка. Позже глава Минтруда Максим Топилин разъяснил, что в случае рождения двойняшек семья получает право сразу на обе выплаты.

Решения о введении выплат были оформлены федеральным законом и актами правительства РФ и вступили в силу. Право на выплаты получают семьи, где дети родились, начиная с 1 января 2018 года.