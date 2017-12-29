В ГИБДД пока не подтвердили сведения о погибших в ДТП с автобусом в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с автобусом на Сходненской улице в Москве, однако данных о погибших у них нет.

"По предварительной информации, по адресу Сходненская 37, автобус наехал на пешехода, предварительно пострадал пешеход",- сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что информации о погибших и подробностей инцидента пока не поступало.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы: о ДТП сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник.

По его словам, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.