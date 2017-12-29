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Москва

Тормоза въехавшего в остановку на северо-западе Москвы автобуса оказались исправны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Тормозная система и рулевое управление автобуса, который въехал в остановку у станции метро "Сходненская" в Москве, работали нормально, сообщили в пресс-службе департамента столичного транспорта.

"Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме", - говорится в сообщении "Московского транспорта" в его официальном аккаунте в твиттере.

Утром в пятницу водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в Москве. В результате пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести. После аварии было возбуждено уголовное дело.

Теги: Москва
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