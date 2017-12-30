ИГ взяла ответственность за теракт в Петербурге

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петергбурга в четверг. Об этом сообщила группа SITE , специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Из-за взрыва пострадали 14 человек.

Администрация города подготовила выплаты в помощь пострадавшим.

Группировка "Исламское государство" запрещена на территории России.