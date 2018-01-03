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Научная дипломатия или технологическое противоборство?

... о сотрудничестве российских и зарубежных ученых

Научная дипломатия или технологическое противоборство?
Заседание Президиума Академии наук Российской Федерации

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - За последнее время нередко можно услышать такое словосочетание, как "научная дипломатия".

В советский период говорили "о народной дипломатии, когда известные деятели науки, культуры и искусства колесили по миру, призывая всех бороться за мир и взаимопонимание.

Так что такое "научная дипломатия"? Это новое понятие со старым содержанием? И каково значение этого вида дипломатии? Именно этой теме в преддверии заседания Совета при президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям было посвящено заседание Президиума Академии наук Российской Федерации. Об этом же беседовал наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с президентом РАН Александром Сергеевым.

Президент РАН, академик Александр Сергеев
Президент РАН, академик Александр Сергеев

Вводим новый термин?

А.Сергеев: Понятие научная дипломатия отнюдь не наше нововведение. Этот вид дипломатической деятельности активно развивается во многих зарубежных странах и даже поставлен на уровень реальной государственной дипломатии. Этой теме посвящены многие специальные труды в США, во Франции, Великобритании и других странах.

Попробуем разобраться в сути этого понятия.

Дипломатия, как известно, это продвижение интересов страны не силовым путем, а путем, как теперь говорят, "мягкого давления". Поэтому концепция "научной дипломатии" и реализуется развитыми странами в качестве одного из элементов "мягкой силы". Собственно, поэтому на развитие научной дипломатии в этих странах выделяются значительные финансовые средства, оказывается серьезная государственная поддержка. В ряде стран даже создана должность советник министра иностранных дел по науке.

Почему научная дипломатия на современном этапе становится особенно актуальной? Кризис политических отношений России и Запада, а также новые глобальные вызовы, как и во времена "холодной войны", актуализировали запрос на привлечение ученых к активизации международных отношений.

Согласно всем социологическим опросам, доверие к ученым находится на одном из самых высоких уровней. В то время как классическая и военная виды дипломатии, а также различные контакты на бюрократическом уровне имеют намного меньше доверия у людей. В то же время отношения между учеными даже в период холодной войны не ухудшались, и возможно, остаются последним связующим звеном в межгосударственных отношениях. Это происходит потому, что люди научного мировоззрения обладают большей устойчивостью к идеологиям, лучше других понимают масштабы вызовов и угроз, суть природы и общества. Они обладают иммунитетом к пиар-технологиям, пропаганде, которые конструируют так называемую альтернативную реальность.

Корр.: На заседании президиума Академии наук прозвучал один очень яркий пример значения отношений между учеными для укрепления международной безопасности и развития мировой науки в целом. Начиналось все с Пагуошского движения как классической формы научной дипломатии (которому, кстати, уже 60 лет), когда большой манифест Бертрана Рассела смог объединить ученых мира в борьбе против ядерной угрозы. В конце концов, это движение стало одним из мощных факторов сыгравших свою роль в подписании ряда международных договоров, и это движение продолжает жить. Важную роль играют и многочисленные представительные международные конференции по текущим и перспективным проблемам мирового порядка, в том числе по положению в отдельных регионах мира. Академик Лев Зеленый на заседании приводил множество примеров, когда ученые играли важнейшую роль в создании совместных международных космических программ и самой орбитальной станции, причем это было в разгар "холодной войны". На том же заседании прозвучал интересный факт. Американские и советские ученые давно работают над изучением планеты Венера. Есть совместный проект, работала совместная рабочая группа, но после крымских событий в 2014 году работа резко была оборвана американской стороной. Но российские ученые встретились с американским профессором Холдриным, которым занимал тогда должность помощника президента США Обамы. "Поговорили о нелепости ситуации, когда хорошие научные проекты из-за политических соображений закрываются. И что же - буквально через две недели у российских ученых раздался звонок из НАСА и рабочая группа продолжила работу".

Хрупкость государства

За последние годы на политическом уровне появился новый термин "хрупкость государства". Вот как объяснил его академик Александр Дынкин.

Академик РАН Александр Дынкин
Академик РАН Александр Дынкин

А.Дынкин: Дело в том, что под давлением нелегальных сетей, гибридных структур, и в результате конвергенции терроризма, наркотрафика, криминальных группировок, теневых схем возникают сетевые киберхалифаты без очевидных главарей! Именно комплекс этих понятий и определяет так называемый "индекс хрупкости государств". К сожалению, уже примерно треть государств находится в тревожных зонах с показателем "высокая тревога" или "критический уровень". Наконец, существенные проблемы появились и в связи с международной юридической кодификацией цифровой экономики, то есть криптовалют и блокчейна.

Подождем новой холодной войны?

Корр.: На заседании президиума Академии наук директор института космических исследований академик Зеленый вспомнил замечательную фразу известного советского академика Келдыша: неизвестно, говорил он, что большее значение для обороны страны имело - жесткая сила, то есть боевая межконтинентальная ракета, которую так и нельзя использовать, или искусственный спутник Земли? Именно запуск спутника сыграл роль мягкой силы, который повлиял на перевод соревнования между Советским Союзом и Соединенными Штатами в мирную плоскость, и даже глобализировал этот процесс.

Когда я слушал о примерах сотрудничества наших и зарубежных ученых, о научных обменах и диспутах, проходивших в период холодной войны, мне захотелось встать и просто крикнуть: "Уважаемые академики, подождите еще немного, острие холодной войны уже близко, и вы вновь сможете вопреки, а может, благодаря изменившимся мировым отношениям наладить и развить взаимополезные контакты".

А.Сергеев: Я бы не стал ждать развития нового варианта холодной войны. Сейчас уже надо говорить о технологическом противоборстве государств. Мы значительно за последние десятилетия отстали в развитии технологий, и это не может не беспокоить. Холодная или горячая война служит интересам завоевания части территорий или территории всей страны. Но сильное отставание в науке и технологиях может привести к завоеванию страны безо всяких войн. Для того, чтобы избежать этого положения, для развития отечественных технологиий мало аккумуляции собственных сил, необходимы активные научные контакты на международном уровне.

У Российской академии наук есть свои неиспользованные резервы для развития научных контактов как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. Мы не в полной мере используем потенциал 500 иностранных членов РАН . А это крупные ученые из США, Германии, Франции, других наукоориентированных стран. К сожалению, мы теряем контакты и с теми учеными, которые являются фактически нашими соседями, то есть теми, кто здесь учился и работал. Они хорошо расположены к России и к российской науке, у них свои сильные академии наук, но из-за слабых контактов русский язык у этих ученых уходит, заменяясь на английский.

Корр.: Не могу не привести один из примеров, прозвучавший на заседании президиума АН СССР. Китайские ученые сегодня сотрудничают в основном с американскими и английскими коллегами, но не с российскими, и это при том, что китайская академия наук была создана по образцу и подобию российской академии наук. Но у них так и не появилось ФАНО. Это значит, что у академии наук есть средства для международных контактов, а у нашей нет. Существует рабочая группа российской и китайской академий по вопросам исследования космоса. Составлен список из 20 или 30 интереснейших предложений. Но работа группы буксует, потом что у нас нет специального финансирования, а у европейцев есть. Нужна политическая воля, без нее ничего никогда не будет! Китайцы и европейцы проявили ее, и перед ними открылись большие перспективы по развитию взаимодействия.

И вновь две беды?

А.Сергеев: Федеральное агентство научных организаций, организованное в 2013 году, получило как новый орган федеральной власти право на административно-хозяйственное руководство академическими институтами и управление имуществом этих организаций. К деятельности ФАНО ученые предъявляют много претензий и даже обращаются к руководству страны с просьбой его ликвидировать (недавнее письмо президенту страны). Считаю, что сегодня ставить этот вопрос несвоевременно, а правильнее работать над повышением статуса РАН и возвращением ей контроля над научно-организационной деятельностью институтов. Я вообще являюсь сторонником эволюционного развития. Считаю, что в России есть две основные беды, мешающие научно-технологическому прогрессу. Это не те, традиционные для нас, а другие: сырьевое богатство и большевизм нашего менталитета. У нас в менталитете почему-то заложено, что реорганизацию надо проводить известным путем: разрушить все до основания, а затем... А зачем, почему вместо эволюции нужно прибегать к революциям?

Эпилог

О том, что у ученых и Академии наук, и у академических институтов после 2013 года исчезла возможность финансировать научные контакты на разных уровнях, говорил практически каждый выступавший на заседании президиума Академии наук. Не зря прозвучала фраза о том, что без соответствующей политической воли ничего изменить в этом вопросе нельзя. Мне кажется, что ученые ждут решения этого вопроса на предстоящем в феврале заседании Совета при президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям. Конечно, это будет только часть проблем, которые предстоит обсудить на этом президентском совете для развития научной дипломатии - дипломатии, которая уже завоевала авторитет не только среди политиков, но и всех интеллигентных и здравомыслящих людей, понимающих, что без широких международных научных контактов прочного мира на земле никогда не будет.

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