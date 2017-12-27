Ученые и академики РАН написали открытое письмо Путину

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) и ряд ученых обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах в академии из-за проведенной реформы. Письмо опубликовала газета "Коммерсантъ".

Свою подпись под обращением поставили 397 человек, в том числе скончавшийся 24 декабря лингвист Андрей Зализняк.



Подписавшие письмо отмечают, что система управления научными институтами, сложившаяся в стране, навязывает ученым "заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений".

"Научные работники должны "планировать" - сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели", — говорится в обращении.



Ученые также обратили внимание на решение Федерального агентства научных организаций (ФАНО) связать запланированный рост финансирования институтов РАН с требованием пропорционального роста числа научных публикаций. "Весь стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой, не говоря уже о творческой атмосфере, необходимой для научной деятельности", — подчеркнули они.

"Выход из данной катастрофической ситуации лишь один: срочное изменение статуса РАН и статуса научных Институтов, и возвращение институтов под руководство РАН", - отмечают авторы письма. Ученые добавили, что если этого не произойдет, то в марте 2018 года президент "примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой".